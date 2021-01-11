Şu sıralar eski eşi Yurdal Sert ile nafaka krizi yaşayan İvana Sert, aşk hayatında aradığı mutluluğu yakaladı.
Sırp modacı, önceki gün sevgilisi Sezer Dermenci'ye sürpriz doğum günü partisi yaptı.
İkili, bu özel günü İstanbul Sarıyer'deki Six Senses Kocataş adlı otelde kutladı.
Ivana Sert, Instagram'da sevgilisinden çok otelin video ve fotoğraflarını paylaşarak reklam yaptı.
Sert, otelin restoranındaki yemekleri bile tanıttı.
Ünlü modacı, bu sayede doğum günü sürprizini bedavaya getirip lüks otele bir kuruş ödeme yapmadı.