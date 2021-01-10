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    Meryem ikinci kez anne oldu! Bebeği Lily’i kucağına alıp poz verdi

    Güzel oyuncu Meryem , önceki gün ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. ’ten olan kızı Lara 7 yaşına giren Uzerli, ismini sır gibi sakladığı ’li sevgilisinden bir kez daha anne oldu. Hastane odasında bebeğiyle kavuşma anlarını paylaşan Uzerli, fotoğrafın altına not düştü.

    Mutluluğu kucakladı

    Güzel oyuncu Meryem Uzerli, önceki gün ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

    Can Ateş'ten olan kızı Lara 7 yaşına giren Uzerli, ismini sır gibi sakladığı ABD'li sevgilisinden bir kez daha anne oldu.

    Hastane odasında bebeğiyle kavuşma anlarını paylaşan Uzerli, fotoğrafın altına not düştü.

    "En sevdiğim Lily Koi... Lara Jemina, baba ve ben seni ailemizde karşıladığımız için çok mutluyuz. Sen bize katıldığın için çok mutlu ve huzurluyuz."

    Uzerli'nin paylaşımına kısa sürede dünyadaki birçok ülkedeki hayranlarından birçok dilde binlerce tebrik ve beğeni yağdı.
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    Haberler Saklambaç Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu! Bebeği Lily’i kucağına alıp poz verdi