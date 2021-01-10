"En sevdiğim Lily Koi... Lara Jemina, baba ve ben seni ailemizde karşıladığımız için çok mutluyuz. Sen bize katıldığın için çok mutlu ve huzurluyuz."

Uzerli'nin paylaşımına kısa sürede dünyadaki birçok ülkedeki hayranlarından birçok dilde binlerce tebrik ve beğeni yağdı.