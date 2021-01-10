Güzel oyuncu Meryem Uzerli, önceki gün ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.
Can Ateş'ten olan kızı Lara 7 yaşına giren Uzerli, ismini sır gibi sakladığı ABD'li sevgilisinden bir kez daha anne oldu.
Hastane odasında bebeğiyle kavuşma anlarını paylaşan Uzerli, fotoğrafın altına not düştü.
"En sevdiğim Lily Koi... Lara Jemina, baba ve ben seni ailemizde karşıladığımız için çok mutluyuz. Sen bize katıldığın için çok mutlu ve huzurluyuz."
Uzerli'nin paylaşımına kısa sürede dünyadaki birçok ülkedeki hayranlarından birçok dilde binlerce tebrik ve beğeni yağdı.