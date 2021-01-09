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    Merve Boluğur, 'a rakip oluyor: Tek şarkılık bir albüm çıkaracak

    Son yıllarda rol aldığı hiçbir projesi tutmayan, kozmetik işinde de başarısız olan , şimdi de kanalı açtı. Burada da umduğunu bulamayan Boluğur, tek şarkılık bir albüm çıkaracağını duyurdu!

    Yetenek abidesi!
    Murat Dalkılıç'tan sonra depresyona girdiği iddia edilen Merve Boluğur, son yıllarda rol aldığı hiçbir projesi tutmayınca sıkıntılı günler geçirdi. Bir dönem girdiği kozmetik işinde de umduğunu bulamayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde kanalı açtı.

    Merve Boluğur, yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Tıpkı eski eşi gibi müzik sektörüne gireceğini açıklayan oyuncu, "Yeni şarkım yolda" dedi. Boluğur'a ilk tepkiyi "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" diyen verdi.




    Ünlü popçu ile Boluğur'un 2015 yılında başlayan evliliği, 2017 yılında sona ermişti.
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    Haberler Saklambaç Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'a rakip oluyor: Tek şarkılık bir albüm çıkaracak