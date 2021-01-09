Murat Dalkılıç'tan sonra depresyona girdiği iddia edilen Merve Boluğur, son yıllarda rol aldığı hiçbir projesi tutmayınca sıkıntılı günler geçirdi. Bir dönem girdiği kozmetik işinde de umduğunu bulamayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı açtı.
Merve Boluğur, yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Tıpkı eski eşi gibi müzik sektörüne gireceğini açıklayan oyuncu, "Yeni şarkım yolda" dedi. Boluğur'a ilk tepkiyi "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" diyen Işın Karaca verdi.
Ünlü popçu ile Boluğur'un 2015 yılında başlayan evliliği, 2017 yılında sona ermişti.
Merve Boluğur, yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Tıpkı eski eşi gibi müzik sektörüne gireceğini açıklayan oyuncu, "Yeni şarkım yolda" dedi. Boluğur'a ilk tepkiyi "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" diyen Işın Karaca verdi.
Ünlü popçu ile Boluğur'un 2015 yılında başlayan evliliği, 2017 yılında sona ermişti.