



YALAN PİYASADA

Yaşar İpek, yeni şarkısı "Yalan"ı beğeniye sundu. Söz ve müziği Sinan Akçıl imzası taşıyan şarkının aranjesini Mustafa Ceceli üstlendi. İpek, klipte Duygu Çevik ile rol oynadı.





BANK SOHBETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın iki yıldızı Ceren Benderlioğlu ile Sevinç Kıranlı, önceki gün bir banka oturup sohbet etti.







MİLYONLUK BAŞARI

Tunacan Tuna'nın geçtiğimiz ay yayınlanan "Klarnet" şarkısının klibi, Youtube kanalında bir ayda 1 milyonu aşkın izleyiciye ulaştı.