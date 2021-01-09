Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın kızı Ezo, önceki gün hem yeni yaşını hem de kısa süre önce aldığı bebek haberini kutladı.
PİJAMASKELİLER
Kendilerine "Pijamaskeliler" diyen ünlü müzisyen Fettah Can'ın ikizleriyle verdiği bu kare, yüzleri gülümsetti. Özellikle Can, kendini rolüne hayli kaptırmıştı.
YURTTA FIRTINA ESTİRECEK!
Güzel şarkıcı Tuğba Yurt, kendine ait YouTube kanalı için 23 şarkı hazırladı. Günler süren çekimlerin prodüksiyon aşamasında 50 kişi görev aldı. Yurt'un ilk akustik performansı, 15 Ocak'ta.
YALAN PİYASADA
Yaşar İpek, yeni şarkısı "Yalan"ı beğeniye sundu. Söz ve müziği Sinan Akçıl imzası taşıyan şarkının aranjesini Mustafa Ceceli üstlendi. İpek, klipte Duygu Çevik ile rol oynadı.
BANK SOHBETİ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın iki yıldızı Ceren Benderlioğlu ile Sevinç Kıranlı, önceki gün bir banka oturup sohbet etti.
MİLYONLUK BAŞARI
Tunacan Tuna'nın geçtiğimiz ay yayınlanan "Klarnet" şarkısının klibi, Youtube kanalında bir ayda 1 milyonu aşkın izleyiciye ulaştı.