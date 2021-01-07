Usta şarkıcı Mustafa Sandal ve oyuncu Doğu Demirkol, reklam filminde buluştu. İkilinin yer aldığı reklam filminin çekimleri önceki gün Arnavutköy sahilinde gerçekleştirildi. Rol gereği sahilde koşan ikili, daha sonra denize olta atarak balık tutup keyif çattı.
Çekimlerden sonra aracına binen Sandal, "12 saat daha çekim var. Gitmem lazım" dedikten sonra oradan ayrıldı. Gizlilik kararı gereği reklam çekimi hakkında bilgi verilmedi.
DAVAYI KAZANDI
Musti, sözleşmesi bittikten sonra fotoğrafını izinsiz kullanan akaryakıt şirketine açtığı davadan 51 bin 398 TL kazandı.