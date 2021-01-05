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    ’a dağ evinde tam pansiyon konaklama 140 bin TL’ye mal oldu

    Yılbaşını kızı ve kardeşiyle birlikte ’da geçiren ’a 4 günlük tatili, dağ evinde tam pansiyon konaklama 140 bin TL’ye mal oldu. Ancak , adını kullandı ve otelden 40 bin TL’lik indirim kapıp fiyatı 100 bin TL’ye çekti.

    Şöhret sağolsun

    Pandemi başından beri Ayvalık'taki evinde olan Hülya Avşar, yılbaşında değişikliğe gitti.

    Uzun yıllar sonra ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü sanatçı, kızı Zehra ve kardeşi Helin'le birlikte 31 Aralık sabahında Uludağ'ın yolunu tuttu.

    Avşar Kızı, konaklamak için de Grand Yazıcı'nın lüks dağ evini tercih etti.

    Hülya Avşar, geceliği 36 bin TL olan dağ evinde dört günlük konaklaması karşılığında 140 bin TL ödeyecekti.

    Ancak şöhretini kullanan Hülya Avşar, tam 40 bin TL'lik indirim alarak fiyatı 100 bin TL'ye düşürdü.
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    Haberler Saklambaç Hülya Avşar’a dağ evinde tam pansiyon konaklama 140 bin TL’ye mal oldu