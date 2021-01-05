Avşar Kızı, konaklamak için de Grand Yazıcı'nın lüks dağ evini tercih etti.

Hülya Avşar, geceliği 36 bin TL olan dağ evinde dört günlük konaklaması karşılığında 140 bin TL ödeyecekti.

Ancak şöhretini kullanan Hülya Avşar, tam 40 bin TL'lik indirim alarak fiyatı 100 bin TL'ye düşürdü.