Reyyan ve Miran karakterleri "En İyi Çift" ödülünü alırken; "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Ebru Şahin büyük ödülün sahibi oldu.

"En İyi Genç Oyuncu" dalında ise Ebrar Demirbilek ödül sahibi olarak kilometrelerce ötede gururumuz oldu.