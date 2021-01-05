Atv, en çok izlenen kanal olma unvanını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. Türkiye'nin kanalı, reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor.
İsrail'de yayın yapan Turkish Drama Channels kanalı bir yarışma düzenleyip 2020'nin en iyilerini seçti.
Hercai, dört kategoride ödül aldı. Reyting rekortmeni yapım, "En İyi Dizi" seçildi.
Reyyan ve Miran karakterleri "En İyi Çift" ödülünü alırken; "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Ebru Şahin büyük ödülün sahibi oldu.
"En İyi Genç Oyuncu" dalında ise Ebrar Demirbilek ödül sahibi olarak kilometrelerce ötede gururumuz oldu.