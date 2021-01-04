



ALTIN ORAN NEDİR?

Altın oran; matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Eski Mısırlılar ve Yunanlar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN