Magazin kulisleri, bu dedikoduyla çalkalanıyor... İlişkileri yaz aylarında başlayan Eda Taşpınar ile Çağrı Atakan aşkının kurmaca olduğu iddia edildi. Dedikoduya göre; ikili ortak dostları aracılığıyla Çeşme'de tanıştı. Sosyetik ikoncanın adı o dönem skandal bir aşk dedikodusuna karışmıştı.
GÖZLER SOSYETİK İKONCANDA
Sosyal medyada hızla yayılan bu skandalı unutturmak isteyen Taşpınar, Atakan'la birlikteymiş imajı yaratmak istedi. Sosyetik güzelin teklifini duyan Çağrı Atakan da şöhret olma fırsatı yakaladığını düşünüp 'aşk oyunu' oynamayı kabul etti. İkili, sadece birkaç kere Nişantaşı ve Bebek gibi gazetecilerin olduğu mekanlarda boy gösterip aşk şovu yaptı. Bu oyun sayesinde ikoncan, skandalı unutturdu; Çağrı Atakan da şöhrete kavuştu.
Bu yılki Survivor kadrosuna seçilen oyuncu, Taşpınar aşkıyla gündeme gelmeye ihtiyacı olmadığını düşünüp aşk oyununu bitirdi. Bu iddia sonrası gözler sosyetik güzele çevrildi.