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    Mekanın sahibi geri geldi! e, ’ın ’taki evinden fotoğraf paylaşıp barışı ilan etti

    Geçtiğimiz ay kısa bir ayrılık yaşayan e ile ’ın ilişkilerine ikinci şans verdiği konuşuluyordu. Güzel popçu, dün Yıldırım’ın ’taki evinden fotoğraf paylaşıp barışı ilan etti.



    Hadise, geçtiğimiz ay yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu Kaan Yıldırım ile ayrıldığını açıkladı. Sosyal medyadan ünlü oyuncuya sonraki yaşantısında mutluluklar dileyen popçunun öfkesi kısa sürdü.



    HAYRANLARI ÇOK MUTLU...
    Gözde çift, yaklaşık beş gün sonra yeniden bir araya geldi. 10 gündür sevgilisinin Ulus'taki lüks evinde olan Hadise, dün yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel popçu, daha önce de birçok defa fotoğraf paylaştığı Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinde böyle poz verdi.



    Bu kareyle barışmayı ilan eden Hadise'nin yakışıklı oyuncuyla yakında sürpriz bir şekilde evlenebileceği konuşuluyor.

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    Haberler Saklambaç Mekanın sahibi geri geldi! Hadise, Kaan Yıldırım’ın Ulus’taki evinden fotoğraf paylaşıp barışı ilan etti