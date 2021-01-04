



HAYRANLARI ÇOK MUTLU...

Gözde çift, yaklaşık beş gün sonra yeniden bir araya geldi. 10 gündür sevgilisinin Ulus'taki lüks evinde olan Hadise, dün yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel popçu, daha önce de birçok defa fotoğraf paylaştığı Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinde böyle poz verdi.