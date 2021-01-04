Can Yaman, Border Collie cinsi köpeği Tesla ile bu karesini paylaştı. Yakışıklı oyuncunun İngilizce olarak "Hayvanlara nazik davranın" notuyla paylaştığı bu kareye beğeni yağdı.
HOLLYWOOD YILDIZI
Eşi Uğur Akkuş'un son dakika sürpriziyle yılbaşını ABD'de geçiren Ebru Şallı, ünlü Hollywood yazısı önünde bu pozu verdi. İki çocuk annesi Şallı'nın fit vücudu ve havalı pozuna, "Hollywood yıldızı gibisin" yorumları yağdı.
ASLINDA ÇOK GÜLER YÜZLÜ!
Başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz, kedisiyle böyle selfie çekti. Gürbüz, paylaşımına "Aslında çok güler yüzlü" diye yazarak herkesi gülümsetti.
MASAL GİBİ TATİL POZU
Nefise Karatay, yılbaşını ailesiyle Bolu'daki Masal Evleri'nde geçirdi. Eski manken, Abant'ta kızı Maya ile de bu kareyi paylaştı.
DERYAYA YAKIN DÜNYADAN UZAK
Yılbaşını İstanbul'dan uzakta geçirmek isteyen Derya Uluğ, Muğla'nın yolunu tuttu. Kendisi gibi müzisyen sevgilisi Asil Gök ile Yenice Vadisi'ne giden güzel popçu, bu renkli paylaşımına "Deryaya yakın, dünyadan uzak" diye yazdı.