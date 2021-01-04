



HOLLYWOOD YILDIZI

Eşi Uğur Akkuş'un son dakika sürpriziyle yılbaşını ABD'de geçiren Ebru Şallı, ünlü Hollywood yazısı önünde bu pozu verdi. İki çocuk annesi Şallı'nın fit vücudu ve havalı pozuna, "Hollywood yıldızı gibisin" yorumları yağdı.









ASLINDA ÇOK GÜLER YÜZLÜ!

Başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz, kedisiyle böyle selfie çekti. Gürbüz, paylaşımına "Aslında çok güler yüzlü" diye yazarak herkesi gülümsetti.