İşadamı Önder Bekensir, Meksika'nın gözde tatil bölgesi Tulum'a demir attı.

Burada emlak şirketi kuran iş insanı, turistlere villa kiralamaya başladı.

Bu villalardan birine de geçici süreliğine yerleşen Bekensir, önceki gün ölümden döndü. Yan komşusunun, evinde yaptığı partide patlattığı havai fişekler yüzünden yangın çıktı.

Alevler Bekensir'in evinin önündeki arabaları ve motosikleti yaktı. Büyük panik yaşayan Bekensir, kız arkadaşı ve dostları ise hızla pasaportlarını alıp evden çıkarak canlarını zor kurtardı. Olaydan sonra TAKVİM'e konuşan Bekensir, "Şükürler olsun ucuz atlattık. Çok korktuk ama hepimiz iyiyiz" açıklamasını yaptı.