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    ’nın tatil beldesi ’da dehşeti yaşadı

    , ’nın tatil beldesi ’da dehşeti yaşadı. İşadamının, komşuları Noel partisinde patlattı. çıktı ve alevler dört bir yanı sardı. Bekensir ile dostları kaldıkları evden kaçarak canlarını zor kurtardı.

    Tulum'da alevli gece

    İşadamı , 'nın gözde tatil bölgesi 'a demir attı.

    Burada emlak şirketi kuran iş insanı, turistlere villa kiralamaya başladı.

    Bu villalardan birine de geçici süreliğine yerleşen Bekensir, önceki gün ölümden döndü. Yan komşusunun, evinde yaptığı partide patlattığı ler yüzünden çıktı.

    Alevler Bekensir'in evinin önündeki arabaları ve motosikleti yaktı. Büyük panik yaşayan Bekensir, kız arkadaşı ve dostları ise hızla pasaportlarını alıp evden çıkarak canlarını zor kurtardı. Olaydan sonra TAKVİM'e konuşan Bekensir, "Şükürler olsun ucuz atlattık. Çok korktuk ama hepimiz iyiyiz" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Saklambaç Önder Bekensir Meksika’nın tatil beldesi Tulum’da dehşeti yaşadı