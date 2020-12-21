İçinde sadece su, yatak ve priz bulunan odaların fiyatları, günlük 2 bin 500 TL ile 3 bin 500 TL arasında değişiyor. Yılbaşındaki dört günlük kısıtlamada da çadırların hepsi doldu.

ORMAN KADINI!



Eda Taşpınar, hafta sonundaki karantinayı İğneada'daki çadırda geçirdi. İkoncan, böyle havalı poz verdi.