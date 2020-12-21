Pandemi döneminde Kırklareli'nin Demirköy İlçesi'ne bağlı İğneada'ya olan ilgi arttı. 7'den 70'e herkes, şehir hayatından ve kalabalıktan uzak olan doğa harikası bölgede stres attı.
Kimisi kamp yaptı kimisi ise işletmelere ait bungalov çadırlarda konakladı.
İğneada'nın müdavimleri arasında ünlü isimler de var. Eda Taşpınar, Burçin Terzioğlu, Pınar Deniz, Tuba Ünsal ve Aras Bulut İynemli odalarda kalan isimlerden sadece birkaçı...
Terzioğlu, sevgilisi Umut Duygu ile önceki haftalarda burada konakladı.
İçinde sadece su, yatak ve priz bulunan odaların fiyatları, günlük 2 bin 500 TL ile 3 bin 500 TL arasında değişiyor. Yılbaşındaki dört günlük kısıtlamada da çadırların hepsi doldu.
ORMAN KADINI!
Eda Taşpınar, hafta sonundaki karantinayı İğneada'daki çadırda geçirdi. İkoncan, böyle havalı poz verdi.