Geçtiğimiz günlerde aşklarında kriz yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinde sürpriz gelişme... Hadise'nin 'Ayrıldık' açıklamasından sonra harekete geçen Kaan Yıldırım, sevgilisinin gönlünü tekrar kazanmıştı.
Aşkının kıymetini anlayan Yıldırım'ın, Hadise'ye evlilik teklifi yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Yakışıklı oyuncunun yakın çevresinden öğrenilen bilgiye göre; Yıldırım, yeni yıla birlikte gireceği Hadise'ye evlilik teklifi edecek.
Önceki gece Etiler'de polis çevirmesine takılan Kaan Yıldırım, sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.