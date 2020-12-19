Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve eşi yine gönülleri fethetti! Kızları ’in 40’ı çıkınca...

    Ekim sonunda kızını kucağına alan , ’in 40’ı çıkınca kolları sıvadı. Başarılı sanatçı, minik kızı adına birçok aileye erzak dağıttı ve Doğu’daki miniklere kışlık gönderdi...

    Baba yardım

    ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, bir kez daha kalpleri fethetti. Kendisi gibi oyuncu Sinem Kobal'la evliliğinden Ekim sonunda baba olan başarılı sanatçı, kızı Lalin'in 40'ının çıkmasıyla kolları sıvadı.


    MİNİK LALİN SEVİNDİRDİ
    İmirzalıoğlu     ve güzel eşi, birçok aileye erzak dağıtımı yapıp Türkiye'nin dört bir yanındaki miniklere de kırtasiye ve kışlık giysi yardımında bulundu. İkilinin, yardıma muhtaç ailelerin bulunması için de iki kişilik bir ekip kurduğu öğrenildi.


    Sinem Kobal ve İmirzalıoğlu, bugüne kadar birçok kişiye yardım eli uzattı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal yine gönülleri fethetti! Kızları Lalin’in 40’ı çıkınca...