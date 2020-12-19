ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, bir kez daha kalpleri fethetti. Kendisi gibi oyuncu Sinem Kobal'la evliliğinden Ekim sonunda baba olan başarılı sanatçı, kızı Lalin'in 40'ının çıkmasıyla kolları sıvadı.
MİNİK LALİN SEVİNDİRDİ
İmirzalıoğlu ve güzel eşi, birçok aileye erzak dağıtımı yapıp Türkiye'nin dört bir yanındaki miniklere de kırtasiye ve kışlık giysi yardımında bulundu. İkilinin, yardıma muhtaç ailelerin bulunması için de iki kişilik bir ekip kurduğu öğrenildi.
Sinem Kobal ve İmirzalıoğlu, bugüne kadar birçok kişiye yardım eli uzattı.