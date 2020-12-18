ŞARKILI MESAJ

Verdim suyunu yetmedi mi? Işığım gölgeni kesmedi mi? Ilık rüzgardım, gelip geçti Oralara azıcık esmedim mi?

Ben sana daha ne diyim? Sevdim diye deli miyim? Ona aldığın çicekler solsun O bir de ben iki miyim?

Nedir benim eksiğim? Ona aldığın çiçekler solsun Bir küs bir barışık Aşk, biz kimin kavgasıyız?

Hem yabancı hem tanıdık Aynı denizin dalgasıyız