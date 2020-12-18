Aşkları evliliğe doğru giderken ayrılan Hadise ile Kaan Yıldırım cephesinden akılları karıştıran iki ayrı haber var... Çiftin çevresi, ikilinin barıştığını ve popçunun son iki gündür Yıldırım'ın Ulus'taki evinde kaldığını söyledi.
BU dedikodu merak konusu olurken Hadise'nin önceki günkü paylaşımı hayli imalıydı. Popçu, yakın dostu İnan'ın bir ayrılık şarkısı olan 'Ona Aldığın Çiçekler Solsun'un paylaştı.
ŞARKILI MESAJ
Verdim suyunu yetmedi mi? Işığım gölgeni kesmedi mi? Ilık rüzgardım, gelip geçti Oralara azıcık esmedim mi?
Ben sana daha ne diyim? Sevdim diye deli miyim? Ona aldığın çicekler solsun O bir de ben iki miyim?
Nedir benim eksiğim? Ona aldığın çiçekler solsun Bir küs bir barışık Aşk, biz kimin kavgasıyız?
Hem yabancı hem tanıdık Aynı denizin dalgasıyız
Hadise, İnan'ın şarkısıyla gönderme yaptı.