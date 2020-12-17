Popçu Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra aradığı mutluluğu bulamayan Merve Boluğur, Burak Dayı ile olan son ilişkisinde de hüsrana uğradı. Müzmin bekar, önceki gün açtığı YouTube kanalından kadınerkek ilişkileri hakkında tavsiyelerde bulundu.
YAŞADIKLARINDAN etkilendiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Kadınların yanındayım" dedi. Merve Boluğur'a mesajlar yağdı: "İşimiz senin tavsiyelerine kaldıysa yandık", "Sen lütfen aklını kendine sakla."
33 yaşındaki oyuncu, Instagram'da tanıştığı Burak Dayı yüzünden de hüsrana uğradı.
Murat Dalkılıç'la iki yıllık evliliği 2017'de biten Boluğur'un son aşkı da hüsranla bitti.