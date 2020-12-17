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    Aşktan yana yüzü gülmeyen kanalında ‘ilişki tavsiyesi’ verdi! "İşimiz Merve’ye kaldıysa yandık!"

    Aşktan yana yüzü gülmeyen , kanalında ‘ilişki tavsiyesi’ verdi. Ünlü oyuncuya, hemcinslerinden mesaj yağdı: ‘İşimiz Merve’ye kaldıysa yandık!’

    Merve akıl verme

    Popçu Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra aradığı mutluluğu bulamayan Merve Boluğur, Burak Dayı ile olan son ilişkisinde de hüsrana uğradı. Müzmin bekar, önceki gün açtığı YouTube kanalından kadınerkek ilişkileri hakkında tavsiyelerde bulundu.

    YAŞADIKLARINDAN etkilendiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Kadınların yanındayım" dedi. Merve Boluğur'a mesajlar yağdı: "İşimiz senin tavsiyelerine kaldıysa yandık", "Sen lütfen aklını kendine sakla."


    33 yaşındaki oyuncu, Instagram'da tanıştığı Burak Dayı yüzünden de hüsrana uğradı.

    Murat Dalkılıç'la iki yıllık evliliği 2017'de biten Boluğur'un son aşkı da hüsranla bitti.
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    Haberler Saklambaç Aşktan yana yüzü gülmeyen Merve Boluğur YouTube kanalında ‘ilişki tavsiyesi’ verdi! "İşimiz Merve’ye kaldıysa yandık!"