Popçu Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra aradığı mutluluğu bulamayan Merve Boluğur, Burak Dayı ile olan son ilişkisinde de hüsrana uğradı. Müzmin bekar, önceki gün açtığı YouTube kanalından kadınerkek ilişkileri hakkında tavsiyelerde bulundu.