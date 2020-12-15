Bayat, kedinin ameliyat masrafını da karşıladı. Sevimli hayvanı yuvalandırmak isteyen oyuncu, şu mesajı paylaştı: "Ufak bir enfeksiyon probleminden dolayı ameliyat oldu. Bir ay veterinerde kaldı. Bütün masraflarını karşıladım. Ancak sokağa dönmesine imkan yok. Onu sevecek bir yuva lazım.