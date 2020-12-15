ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat, yüzü kadar kalbinin de güzel olduğunu kanıtladı. Dizideki performansıyla büyük alkış alan ünlü oyuncu, geçen ay yolda bulduğu yavru sokak kedisine sahip çıktı.
Bayat, kedinin ameliyat masrafını da karşıladı. Sevimli hayvanı yuvalandırmak isteyen oyuncu, şu mesajı paylaştı: "Ufak bir enfeksiyon probleminden dolayı ameliyat oldu. Bir ay veterinerde kaldı. Bütün masraflarını karşıladım. Ancak sokağa dönmesine imkan yok. Onu sevecek bir yuva lazım.
Dere, sevenlerinden alkış aldı.
Güzel oyuncuya hayranlarından "İyi ki varsın" mesajları yağdı.
İYİLİK BULAŞICIDIR
Bir dönem atv'de yayınlanan Ezel dizinde oynadığı Eyşan karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Dere de örnek bir davranışa imza attı. Oyuncu, Orman Beslemesi adlı derneğin veteriner borçlarını kapattı. Dere'ye teşekkür eden hayvan severler de "İyilik bulaşıcıdır" mesajını paylaştı.
Dere, sevenlerinden alkış aldı.