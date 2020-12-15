Eski bir balerin olan Çağla Şıkel, önceki gün sosyal medyayı salladı.
İki çocuk annesi 41 yaşındaki modelin, kitap okurkenki pozu "Estetik okuyucu" dedirtti.
DOĞAL YETENEK
Genç müzisyen Serra Arıtürk, 'Olmazdın' isimli yeni single çalışmasıyla dinleyicilerle buluştu. Doğa tutkusunu klibine taşıyan Arıtürk, Çatalca'da kamera karşısına geçti.
AY TENLİ İPEK!
Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, gönlünü 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir'e kaptırdı.
19 yaşındaki Yazıcı ile 28 yaşındaki müzisyen, ilk aşk pozlarını da paylaştı.
CANIM SİNCAP
SEDEF Avcı, önceki gün evinden oğlu Can'la bu pozunu paylaşıp şu notu düştü: "Fotoğraftaki minik sincabı bulun" Anne ile oğulun gülümseten karesine, "Maşallah" yorumu yağdı.
HAMARAT İVANA
Karantina kuralını bozmayan İvana Sert, yine mutfağa girdi. Sosyetik ikoncan, önlüğü ve şapkasını takıp kendi elleriyle ailesi için Balkan tatlısı yaptı.
EVDE VAR ŞIKLIK
Cemre Kemer, önceki gün evinden bu kareyi paylaştı. Güzel şarkıcının pozunu görenler, "Evde var şıklık" esprisi yaptı.