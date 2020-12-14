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    • Saklambaç
    • 14.12.2020 Gazete
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    Ünlü oyuncu üç yıldır nişanlı olduğu ’dan ayrıldı!

    Ünlüler dünyasında ayrılık rüzgarı esiyor. , üç yıldır nişanlı olduğu ’dan ayrıldı. Güzel oyuncunun, evlilik için beklemekten bıkıp usandığı ve bu yüzden aşkı bitirme kararı aldığı öğrenildi.

    Bıktı Ushandı!

    Karantina döneminde magazin dünyasında ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Hadise-Kaan Yıldırım aşkının bitmesinden sonra bir başka ayrılık haberi de evlilik hazırlığı yapan Damla Sönmez ile Ushan Çakır ikilisinden geldi.

    Güzel oyuncu Damla Sönmez, üç yıl önce nişanlandığı sevgilisi Ushan Çakır'la yollarını ayırdı. Sönmez'in, evliliklerinin bir türlü gerçekleşmemesi sebebiyle bıkıp usandığı ve aşkı noktaladığı öğrenildi. Güzel oyuncunun, sosyal medya hesabındaki aşk fotoğraflarını silmesi ve nişan yüzüğünü çıkarması da "Artık geri dönüş" yok olarak yorumlandı.

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    Haberler Saklambaç Ünlü oyuncu Damla Sönmez üç yıldır nişanlı olduğu Ushan Çakır’dan ayrıldı!