Karantina döneminde magazin dünyasında ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Hadise-Kaan Yıldırım aşkının bitmesinden sonra bir başka ayrılık haberi de evlilik hazırlığı yapan Damla Sönmez ile Ushan Çakır ikilisinden geldi.

Güzel oyuncu Damla Sönmez, üç yıl önce nişanlandığı sevgilisi Ushan Çakır'la yollarını ayırdı. Sönmez'in, evliliklerinin bir türlü gerçekleşmemesi sebebiyle bıkıp usandığı ve aşkı noktaladığı öğrenildi. Güzel oyuncunun, sosyal medya hesabındaki aşk fotoğraflarını silmesi ve nişan yüzüğünü çıkarması da "Artık geri dönüş" yok olarak yorumlandı.