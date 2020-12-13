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    • Saklambaç
    • 13.12.2020 Gazete
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    ’ın ihanetine uğradığı iddia edilen ’ye bir darbe de ablası 'den!

    ’ın ihanetine uğradığı iddia edilen ’ye bir darbe de düşman kesildiği ablasından geldi... Ayrılık haberinin hemen ardından kendisini boynuzlu bir şeytana benzeten için ‘Şeytana uyup kardeşiyle dalga geçiyor’ yorumları yapıldı.

    Şeytana uydu!

    Evlilik hazırlıkları yaptığı oyuncu aşkı Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise'ye bir darbe de ablasından geldi! Maddi nedenlerle kardeşiyle düşman kesilen Hülya Açıkgöz, sürekli Instagram hesabından güzel popçuya göndermeler yapıyordu. Abla Açıkgöz, önceki gün çıkan ayrılık haberlerinin ardından yine sahnedeydi.

    HÜLYA Açıkgöz, Instagram filtresiyle kendisini boynuzlu bir şeytana benzetti. Abla Açıkgöz'ün paylaşımı fanlarını çıldırttı. 'ün 'boynuz paylaşımıyla' 'ın ihanetine uğradığı iddia edilen Hadise'ye gönderme yaptığı konuşuluyor.

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    Haberler Saklambaç Kaan Yıldırım’ın ihanetine uğradığı iddia edilen Hadise’ye bir darbe de ablası Hülya Açıkgöz'den!