Evlilik hazırlıkları yaptığı oyuncu aşkı Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise'ye bir darbe de ablasından geldi! Maddi nedenlerle kardeşiyle düşman kesilen Hülya Açıkgöz, sürekli Instagram hesabından güzel popçuya göndermeler yapıyordu. Abla Açıkgöz, önceki gün çıkan ayrılık haberlerinin ardından yine sahnedeydi.

HÜLYA Açıkgöz, Instagram filtresiyle kendisini boynuzlu bir şeytana benzetti. Abla Açıkgöz'ün paylaşımı Hadise fanlarını çıldırttı. Hülya Açıkgöz'ün 'boynuz paylaşımıyla' Kaan Yıldırım'ın ihanetine uğradığı iddia edilen Hadise'ye gönderme yaptığı konuşuluyor.