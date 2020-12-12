Uzun yıllar sonra aşktan yana yüzü gülen Hadise, dün gündeme bomba gibi düştü. 35 yaşındaki şarkıcı, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını şu sözlerle açıkladı: "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine başarı ve mutluluk dilerim."
İPLER 1 ARALIK'TA KOPTU
Kimileri Kaan Yıldırım'ın sevgilisine ihanet ettiğini iddia ederken bazılarına göre ise yakışıklı oyuncunun evlilik fobisi, aşkı bitirdi. Bir diğer dedikoduya göre ise başta Kaan Yıldırım'ın maço tarzından çok etkilenen Hadise, gün geçtikçe bu tavırlarından rahatsız oldu. 1 Aralık'tan beri sevgilisiyle görüşmeyen Hadise'nin yakın çevresi ise "Bazı şeylere artık toleransı kalmadı" diyerek akılları karıştırdı.
Ne yaptıysa ikna edemedi
Yakışıklı oyuncu, 1 Aralık'ta çıkan ayrılık söylentilerini bu kareyi paylaşarak yalanladı. Ancak Yıldırım'ın hamlesi, aslında aşkını barışmaya ikna etmekti.