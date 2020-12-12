Kimileri Kaan Yıldırım'ın sevgilisine ihanet ettiğini iddia ederken bazılarına göre ise yakışıklı oyuncunun evlilik fobisi, aşkı bitirdi. Bir diğer dedikoduya göre ise başta Kaan Yıldırım'ın maço tarzından çok etkilenen Hadise, gün geçtikçe bu tavırlarından rahatsız oldu. 1 Aralık'tan beri sevgilisiyle görüşmeyen Hadise'nin yakın çevresi ise "Bazı şeylere artık toleransı kalmadı" diyerek akılları karıştırdı.

Ne yaptıysa ikna edemedi

Yakışıklı oyuncu, 1 Aralık'ta çıkan ayrılık söylentilerini bu kareyi paylaşarak yalanladı. Ancak Yıldırım'ın hamlesi, aslında aşkını barışmaya ikna etmekti.