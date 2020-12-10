Meryem Uzerli hamilelik fotoğraflarını yayınladı! İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor...

FİLM MÜJDESİ

Demet Özdemir, önceki gün Zorlu Center'daydı. Hayranlarının ilgisiyle karşılaşan oyuncu, 2021 yazında bir sinema filminde rol alacağını müjdeledi.



KİTAP ALIŞVERİŞİ

Önceki gün alışveriş için gittiği Nişantaşı'nda görüntülenen Aslıhan Karalar, "Hafta sonu yasağı için kitap aldım" dedi.



FELSEFİK PAYLAŞIM

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, önceki gün Instagram'da bu selfieyi paylaştı. Pozuna 'alter ego' yani öteki benlik yazan eski yenge, felsefe yaptı!



RENGARENK DENİZ

Eski manken Deniz Akkaya, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Kendine özgü giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Akkaya, rengarenk montu ve yine renkli bağcıklı ayakkabılarıyla "Rengarenk Deniz" dedirtti.



KLASİK YASEMİN

Yasemin Özilhan, evindeki devasa giyim odasından poz vermeyi alışkanlık haline getirdi. Sosyetik güzel, önceki gün bu selfie'yi paylaştı.



FİLM MÜJDESİ

Demet Özdemir, önceki gün Zorlu Center'daydı. Hayranlarının ilgisiyle karşılaşan oyuncu, 2021 yazında bir sinema filminde rol alacağını müjdeledi.



HACHIKO NEŞESİ

UZUN süredir Bodrum'da yaşayan Hakan Altun, önceki gün sevimli köpeğiyle bu kareyi paylaştı. Altun, pozuna "Bugün Hachiko ile çocuklar gibi şendik" diye yazdı.



EVDE VAR STÜDYO

Derya Uluğ, evden çıkamasa da müzikten ayrı kalmadı. Uluğ, önceki gün kendisi gibi müzisyen aşkı Asil Gök'le evde yeni bir şarkı yaptı.



ÇEŞME SABAHI

Kendisi gibi oyuncu eşi Ali Altay'ın işleri nedeniyle Çeşme'ye giden Hazal Kaya, önceki sabah gözünü sahilde açtı. Güzel oyuncu, deniz kıyısında uzun bir yürüyüş yaptı.