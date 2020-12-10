Meryem Uzerli hamilelik fotoğraflarını yayınladı! İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor...

Oyuncu Meryem Uzerli, dün ilk kez hamile fotoğraflarını yayınladı.
İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Uzerli, son pozunda karnını saklamadı.
42 KERE MAŞALLAH
SONER Sarıkabadayı, dün 42 yaşına bastı. Şarkıcı, eşi Camelo Lopez ve bebeği Hasan Matias ile olan pozuna "Allah'ımın bana nasip ettiği en güzel hediye için binlerce kez şükür ediyorum" notu düştü.
HAYALİM MODAYDI
Neslihan Yeldan, önceki gün Karaköy'deydi. Tarzıyla beğeni toplayan oyuncu, "17 yaşıma kadar tasarımcı olmak istiyordum" dedi.
AİLE POZUBekir Aksoy, eşi Nazife Orakçıoğlu ve 8 aylık bebekleri Asil, dün deniz havası aldı. Oyuncu, bu pozlarını "Kucakta uyuyan bir masumiyet var" notuyla paylaştı.
DOST ZİYARETİ
Birce Akalay, önceki gün Bebek'teydi. Güzel oyuncu, "Normalde evimden çok çıkmıyorum, bugün bir arkadaşıma ziyarete gidiyorum" dedi.
DOĞA İÇİN KOŞTU
Burcu Esmersoy, Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 küresel amaçtan biri olan "Karasal Yaşam" için 17 dakika 17 saniyelik bir koşu gerçekleştirdi.
FİLM MÜJDESİ
Demet Özdemir, önceki gün Zorlu Center'daydı. Hayranlarının ilgisiyle karşılaşan oyuncu, 2021 yazında bir sinema filminde rol alacağını müjdeledi.
KİTAP ALIŞVERİŞİ
Önceki gün alışveriş için gittiği Nişantaşı'nda görüntülenen Aslıhan Karalar, "Hafta sonu yasağı için kitap aldım" dedi.
FELSEFİK PAYLAŞIM
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, önceki gün Instagram'da bu selfieyi paylaştı. Pozuna 'alter ego' yani öteki benlik yazan eski yenge, felsefe yaptı!
RENGARENK DENİZ
Eski manken Deniz Akkaya, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Kendine özgü giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Akkaya, rengarenk montu ve yine renkli bağcıklı ayakkabılarıyla "Rengarenk Deniz" dedirtti.
KLASİK YASEMİN
Yasemin Özilhan, evindeki devasa giyim odasından poz vermeyi alışkanlık haline getirdi. Sosyetik güzel, önceki gün bu selfie'yi paylaştı.
FİLM MÜJDESİ
Demet Özdemir, önceki gün Zorlu Center'daydı. Hayranlarının ilgisiyle karşılaşan oyuncu, 2021 yazında bir sinema filminde rol alacağını müjdeledi.
HACHIKO NEŞESİ
UZUN süredir Bodrum'da yaşayan Hakan Altun, önceki gün sevimli köpeğiyle bu kareyi paylaştı. Altun, pozuna "Bugün Hachiko ile çocuklar gibi şendik" diye yazdı.
EVDE VAR STÜDYO
Derya Uluğ, evden çıkamasa da müzikten ayrı kalmadı. Uluğ, önceki gün kendisi gibi müzisyen aşkı Asil Gök'le evde yeni bir şarkı yaptı.
ÇEŞME SABAHI
Kendisi gibi oyuncu eşi Ali Altay'ın işleri nedeniyle Çeşme'ye giden Hazal Kaya, önceki sabah gözünü sahilde açtı. Güzel oyuncu, deniz kıyısında uzun bir yürüyüş yaptı.