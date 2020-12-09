Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un marka yüzü olduğu Mavi Jeans, 2019'da tüm dünyada 9.7 milyondan fazla jean sattı. Marka, en büyük verimi ise reklam için 1 milyon euro verdiği Kıvanç'tan aldı. Türkiye'de 2019'da satılan 7 milyon kotun yüzde 65'ini erkekler oluşturdu.

Sarıkaya'nın satışlara olumlu katkı yapamaması, özel hayatına yoruldu. Cem Yılmaz aşkıyla eleştirilerin hedefi olan oyuncunun itibar kaybı, satışlara da yansımış gibiydi. Bu arada Serenay Sarıkaya'nın dün de bir şampuan markasıyla yaptığı anlaşma sona erdi.