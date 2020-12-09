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    • Saklambaç
    • 09.12.2020 Gazete
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    ile aynı markanın yüzü olan erkek koleksiyonunun satışlarını patlattı!

    ile aynı markanın yüzü olan , erkek koleksiyonunun satışlarını patlattı. Özel hayatıyla büyük itibar kaybeden ve ‘Nerede o eski Serenay?’ dedirten güzel oyuncu ise satışlarda etkili olamadı!

    Kıvanç’ın fendi Serenay'ı yendi!

    ile Kıvanç Tatlıtuğ'un marka yüzü olduğu Mavi Jeans, 2019'da tüm dünyada 9.7 milyondan fazla jean sattı. Marka, en büyük verimi ise reklam için 1 milyon euro verdiği Kıvanç'tan aldı. Türkiye'de 2019'da satılan 7 milyon kotun yüzde 65'ini erkekler oluşturdu.

    Sarıkaya'nın satışlara olumlu katkı yapamaması, özel hayatına yoruldu. aşkıyla eleştirilerin hedefi olan oyuncunun itibar kaybı, satışlara da yansımış gibiydi. Bu arada Serenay Sarıkaya'nın dün de bir şampuan markasıyla yaptığı anlaşma sona erdi.

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    Haberler Saklambaç Serenay Sarıkaya ile aynı markanın yüzü olan Kıvanç Tatlıtuğ erkek koleksiyonunun satışlarını patlattı!