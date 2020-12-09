Aleyna Tiki'nin pijamalı hali şakınlık yarattı!

İYİ Kİ DOĞDUN MARİA

Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa dizisinin başrol oyuncusu Jessica May'e, sette sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Brezilyalı oyuncu, hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış istedi.



RAFET EL ÖDÜL!

Şarkıcı Rafet El Roman 4. Türkiye Altın Marka Ödül Törenin'de, 25. Yıl Özel Sanat Ödülü'nü aldı.



BAKIM SAATİ

Özge Özpirinçci, dün yüz bakımı yaptı. Oyuncu, maskeli pozuna "Biz de bakıyoruz kendimize kendi çapımızda" notu düştü.