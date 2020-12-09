Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 09.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    Aleyna Tiki'nin pijamalı hali şakınlık yarattı!

    Pop müziğin çılgın ismi , önceki gün ’taydı. Dünyaca ünlü mağazaları gezen Tilki’nin pijamayı andıran giyim tarzıyla AVM’ye gitmesi şaşkınlık yarattı. İşte Aleyna Tilki'nin o hali ve Takvim Gazetesi'nin 9 Aralık Saklambaç sayfalarından haberler...

    Pijamalı Aleyna

    Pop müziğin çılgın ismi Aleyna Tilki, önceki gün İstinyePark'taydı.

    Dünyaca ünlü mağazaları gezen Tilki'nin pijamayı andıran giyim tarzıyla AVM'ye gitmesi şaşkınlık yarattı.

    MASKELİ ZEHRA
    Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün İstinyePark'taydı. Genç kız, maskesini çıkarmayıp yaşıtlarına örnek oldu.

    ANA KUCAĞI
    Önceki gün Zorlu Center'da dolaşan oyuncu Naz Elmas, minik köpeğini bir an olsun kucağından indirmedi.

    ÇİFTE KORUMA
    ÖNCEKİ gün Bebek'te köpeğini gezdiren Ceylan Çapa'nın hemen arkasındaki sokak köpeği, "Sosyetik güzelin çifte koruması" esprisi yaptırdı.
    Aydın HAMZA

    GÖZLERİ ÖMRE BEDEL
    Oyuncu Begüm     Birgören, önceki gün eşi Mehmet Cemil ile paylaştığı bu karesine "Tatlı gülüş pek yaraşır gözlere ömre bedel" diye romantik not düştü.

    ZORLU ŞAHİKA
    Hazal Kaya, önceki gün kedisiyle bu pozunu paylaştı. Güzel oyuncu, Şahika ile fotoğrafına "Ağzıma pati yemeden hemen önce" diye yazarak gülümsetti.

    İYİ Kİ DOĞDUN MARİA
    Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa dizisinin başrol oyuncusu Jessica May'e, sette sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

    Brezilyalı oyuncu, hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış istedi.


    RAFET EL ÖDÜL!
    Şarkıcı Rafet El Roman 4. Türkiye Altın Marka Ödül Törenin'de, 25. Yıl Özel Sanat Ödülü'nü aldı.


    BAKIM SAATİ
    Özge Özpirinçci, dün yüz bakımı yaptı. Oyuncu, maskeli pozuna "Biz de bakıyoruz kendimize kendi çapımızda" notu düştü.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Aleyna Tiki'nin pijamalı hali şakınlık yarattı!