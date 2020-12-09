Aleyna Tiki'nin pijamalı hali şakınlık yarattı!

Pop müziğin çılgın ismi Aleyna Tilki, önceki gün İstinyePark'taydı.
Dünyaca ünlü mağazaları gezen Tilki'nin pijamayı andıran giyim tarzıyla AVM'ye gitmesi şaşkınlık yarattı.
MASKELİ ZEHRA
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün İstinyePark'taydı. Genç kız, maskesini çıkarmayıp yaşıtlarına örnek oldu.
ANA KUCAĞI
Önceki gün Zorlu Center'da dolaşan oyuncu Naz Elmas, minik köpeğini bir an olsun kucağından indirmedi.
ÇİFTE KORUMA
ÖNCEKİ gün Bebek'te köpeğini gezdiren Ceylan Çapa'nın hemen arkasındaki sokak köpeği, "Sosyetik güzelin çifte koruması" esprisi yaptırdı.
Aydın HAMZA
GÖZLERİ ÖMRE BEDEL
Oyuncu Begüm Birgören, önceki gün eşi Mehmet Cemil ile paylaştığı bu karesine "Tatlı gülüş pek yaraşır gözlere ömre bedel" diye romantik not düştü.
ZORLU ŞAHİKA
Hazal Kaya, önceki gün kedisiyle bu pozunu paylaştı. Güzel oyuncu, Şahika ile fotoğrafına "Ağzıma pati yemeden hemen önce" diye yazarak gülümsetti.
İYİ Kİ DOĞDUN MARİA
Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa dizisinin başrol oyuncusu Jessica May'e, sette sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Brezilyalı oyuncu, hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış istedi.
RAFET EL ÖDÜL!
Şarkıcı Rafet El Roman 4. Türkiye Altın Marka Ödül Törenin'de, 25. Yıl Özel Sanat Ödülü'nü aldı.
BAKIM SAATİ
Özge Özpirinçci, dün yüz bakımı yaptı. Oyuncu, maskeli pozuna "Biz de bakıyoruz kendimize kendi çapımızda" notu düştü.