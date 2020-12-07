Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, bu yıl ekranlara ara verdi. İstanbul'un gürültüsünden sıkılan ve pandemi nedeniyle sakin bir yer arayan usta oyuncu, birçok ünlü gibi rotayı Ege'ye çevirdi.
Memleketi İzmir'in Aliağa İlçesi'nden 1.5 dönümlük tarla alan Taçbaş, topraktan verim almak için çalışmalara girişti.
MART'TAN bu yana köy hayatına adapte olmaya çalışan Taçbaş, Aliağa İlçe Tarım Müdürlüğü'nden de çiftçilik belgesi alarak bu işe ne kadar önem verdiğini gözler önüne serdi.
56 yaşındaki sanatçı, öğrendiği bilgilerle tarlasına; zeytin, limon ve çeşitli meyveler ekti.
Taçbaş, hasat yapmak için sabırsızlanıyor.