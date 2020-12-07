Bu kavgayla evliliklerinden sonra dostluklarına da nokta koyan ikili, Instagram'da dahi birbirlerini sildi.



2013'te evlenen ve ikiz kızları olan ikili, Aralık 2019'da sürpriz bir şekilde boşandı.

DOSTLUK MAZİ OLDU

Derin Mermerci ile Cem Aydın'ın boşandıktan sonra dost kalmaları, hep takdir topladı. Ancak ikili, şimdi birbirlerini sosyal medyadan bile sildi.