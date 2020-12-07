Sosyetenin ünlü ismi Derin Mermerci, 2019'da boşandığı altı yıllık eşi Cem Aydın'la birkaç gün öncesine kadar sıkı dosttu...
Sosyal medyadan da birbirlerine methiyeler düzen eski eşler, birkaç gün önce ise hararetli bir şekilde tartıştı. Dedikodulara göre neden ise Mermerci'nin şimdiki sevgilisi Murat Aslan'dı.
Murat Aslan, bu yaz Mermerci ve kızlarıyla tatil yapmıştı.
İddiaya göre Cem Aydın, Aslan'ın kızlarına olan tavırlarından rahatsızlık duydu. Bunu anne Derin Mermerci'yle paylaşan Aydın, iddiaya göre sosyetik güzelin hışmına uğradı.
Bu kavgayla evliliklerinden sonra dostluklarına da nokta koyan ikili, Instagram'da dahi birbirlerini sildi.
2013'te evlenen ve ikiz kızları olan ikili, Aralık 2019'da sürpriz bir şekilde boşandı.
DOSTLUK MAZİ OLDU
Derin Mermerci ile Cem Aydın'ın boşandıktan sonra dost kalmaları, hep takdir topladı. Ancak ikili, şimdi birbirlerini sosyal medyadan bile sildi.