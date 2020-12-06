Popçu Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'le ilgili önceki gün şok bir iddia ortaya atıldı. Instagram'daki zamazingo adlı hesaba mesaj atan bir turizmci, Sırp şarkıcının Sırbistan'daki ailesini her yaz Göcek'te çalıştığı otelde ağırladığını ve geçtiğimiz yazdan kalan ekstralarını ise hala ödemediğini yazdı. Bu olay nedeniyle plajdaki emekçilerin zor durumda olduğunu belirten otel çalışanı şu ifadeleri kullandı:
"Yiyip, içip para vermiyorlardı. Hesabı kapatabilmek için peşlerinde dolanıyorduk. Ne bahşiş ne bir şey vermezlerdi. Musti de aynı şekilde. Plajdayken 'yardımcımı aradım getirecek' diyorlardı. Onları resmen göz hapsine alıyorduk. Ama ödemiyorlardı. Kapatılmayan hesaplar bize kesildiği için çok sorun yaşıyorduk." Jahovic, ise iddialar karşısında şimdilik sessiz kaldı.
Yaemina Beauty markasıyla kozmetik sektörüne giren Jahovic, ülkemizde, büyük kazanç elde ediyor.