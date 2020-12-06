"Yiyip, içip para vermiyorlardı. Hesabı kapatabilmek için peşlerinde dolanıyorduk. Ne bahşiş ne bir şey vermezlerdi. Musti de aynı şekilde. Plajdayken 'yardımcımı aradım getirecek' diyorlardı. Onları resmen göz hapsine alıyorduk. Ama ödemiyorlardı. Kapatılmayan hesaplar bize kesildiği için çok sorun yaşıyorduk." Jahovic, ise iddialar karşısında şimdilik sessiz kaldı.

Yaemina Beauty markasıyla kozmetik sektörüne giren Jahovic, ülkemizde, büyük kazanç elde ediyor.