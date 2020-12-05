Kıvanç Tatlıtuğ, dün Instagram'a bir girdi pir girdi! Ünlü oyuncu, son paylaşımıyla Harrison Ford'un canlandırdığı Indiana Jones karakterine benzetildi.
Kimileri Tatlıtuğ'un David Beckham'ı anımsattığını yazdı.
Harrison Ford'un oynadığı Indiana Jones filmi, bir efsane oldu.
Yakışıklı oyuncunun birçok hayranı ise benzetmelere öfkelenip şöyle dedi: "Neden bütün Türk yıldızları, sürekli yabancı isimlere benzetmek zorundasınız! Kıvanç, bir Türk markasıdır."
David Beckham'ın da tarzına eşi Victoria Beckham el atıyor.