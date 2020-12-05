Yakışıklı oyuncunun birçok hayranı ise benzetmelere öfkelenip şöyle dedi: "Neden bütün Türk yıldızları, sürekli yabancı isimlere benzetmek zorundasınız! Kıvanç, bir Türk markasıdır."





David Beckham'ın da tarzına eşi Victoria Beckham el atıyor.