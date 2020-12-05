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    • Saklambaç
    • 05.12.2020 Gazete
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     Tatlıtuğ Instagram'a bir girdi pir girdi! Hem hem ...

     Tatlıtuğ, dün Instagram'a bir girdi pir girdi! Ünlü oyuncu, son paylaşımıyla 'un canlandırdığı karakterine benzetildi. Kimileri Tatlıtuğ'un 'ı anımsattığını yazdı.

    Made in Turkey

    Kıvanç Tatlıtuğ, dün Instagram'a bir girdi pir girdi! Ünlü oyuncu, son paylaşımıyla Harrison Ford'un canlandırdığı Indiana Jones karakterine benzetildi.

    Kimileri Tatlıtuğ'un David Beckham'ı anımsattığını yazdı.


    Harrison Ford'un oynadığı Indiana Jones filmi, bir efsane oldu.

    Yakışıklı oyuncunun birçok hayranı ise benzetmelere öfkelenip şöyle dedi: "Neden bütün Türk yıldızları, sürekli yabancı isimlere benzetmek zorundasınız! Kıvanç, bir Türk markasıdır."



    David Beckham'ın da tarzına eşi Victoria Beckham el atıyor.
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