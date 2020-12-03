Soral'ın yaptığı çoraplar, eşi Hakan Baş'ın sitesi Lidyana'da satışa çıkarıldı.

İki çift çorabın fiyatı ise 75 TL olarak açıklandı. Sitede, "Elde edilen gelir; Erzurum'dan Ayşe'nin, Edirne'den Ahmet'in, Konya'dan Ali'nin ve onlar gibi binlerce SosyalBen Çocuğu'nun hayallerini yeteneğe, yeteneklerini gerçeğe dönüştürebilmesi için kullanılacak" ifadeleri yer aldı.