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    • Saklambaç
    • 03.12.2020 Gazete
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    Ekranların güzel yüzü parfümlü çorap tasarladı! Gelirini çocuklara bağışlayacak...

    , örnek bir davranışa imza attı. Ekranların güzel yüzü Bensu Soral, parfümlü çorap tasarladı. Oyuncu, iki çifti 75 TL’ye satılan çorapların gelirini çocuklara bağışlayacak.

    Güzel hareket

    Bensu Soral, örnek bir davranışa imza attı. Oyuncu, SosyalBen Vakfı yararına parfümlü çorap tasarladı.

    Soral'ın yaptığı çoraplar, eşi Hakan Baş'ın sitesi Lidyana'da satışa çıkarıldı.

    İki çift çorabın fiyatı ise 75 TL olarak açıklandı. Sitede, "Elde edilen gelir; Erzurum'dan Ayşe'nin, Edirne'den Ahmet'in, Konya'dan Ali'nin ve onlar gibi binlerce SosyalBen Çocuğu'nun hayallerini yeteneğe, yeteneklerini gerçeğe dönüştürebilmesi için kullanılacak" ifadeleri yer aldı.


    Yaptığı bir çorapla da poz veren oyuncu, çocukların hayallerine uzanması için destek istedi.
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