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    • Saklambaç
    • 02.12.2020 Gazete
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    Zirve ’nin

    Kuralını bozmayan ; dizi ve programları ile Kasım ayının ı olmayı yine başardı...

    Kaliteden ödün ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşıdı. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 2016'dan bu yana birincilik koltuğunda oturan atv, aldığı yüksek izlenme oranları ile 2020 yılı Kasım ayını da birincilikle geride bıraktı.

    TÜRKİYE'NİN KANALI...
    Atv; Tüm Gün – Tüm Kişiler kategorisinde %11,98; Tüm Gün – 20+ ABC 1'de %10,21 ve Prime Time – Tüm Kişiler'de ise %11,83 izlenme payıyla rakiplerine fark atarak zirvede tek başına yer aldı.

    Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları, Kim Milyoner Olmak İster, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, Dizi TV, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman Hercai, Maria ile Mustafa ve Beni Bırakma, "Türkiye'nin kanalı" atv'yi birinciliğe taşıdı.

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