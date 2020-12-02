Kaliteden ödün ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşıdı. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 2016'dan bu yana birincilik koltuğunda oturan atv, aldığı yüksek izlenme oranları ile 2020 yılı Kasım ayını da birincilikle geride bıraktı.