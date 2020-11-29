16 Aralık'ta yapılacak törende, en başarılı isimler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacaklar.

Görkemli gecede Türkiye'nin kanalı atv'ye gelecek ödüller ise şöyle: Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, "Yılın En İyi Yarışma Programı", Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ve Hercai, "Yılın En İyi Dizisi."



Başrollerini; Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai, her Cuma milyonları ekrana bağlıyor.