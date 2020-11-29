Türkıye'nin en köklü meslek kuruluşlarından Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından verilen Medya Oscarları için geri sayım başladı.
Kenan İmirzalıoğlu, başarılı sunumuyla yarışmacıların heyecanına ortak oluyor ve onları sakinleştiriyor.
16 Aralık'ta yapılacak törende, en başarılı isimler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacaklar.
Görkemli gecede Türkiye'nin kanalı atv'ye gelecek ödüller ise şöyle: Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, "Yılın En İyi Yarışma Programı", Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ve Hercai, "Yılın En İyi Dizisi."
Başrollerini; Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai, her Cuma milyonları ekrana bağlıyor.
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in performansı her Çarşamba tam not alıyor.