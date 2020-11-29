Pop müziğin en çok kazanan çifti Gülşen ile Ozan Çolakoğlu'na pandemi vız geldi. 2016'da Barcelona'da evlenen ikili, İspanya'dan bir de villa almıştı. Çift, 'gazetemagazin'in iddiasına göre Katalonya'nın kıyı bölgesinde olan Costa Brava'daki villalarına gitti.

Oğullarıyla bir süre burada kalacak olan Gülşen ile Ozan Çolakoğlu, gitmeden önce İstanbul'daki evlerinde değişikliğe gitti. Ünlü çift, iddiaya göre Zorlu'da yıllar önce 15 milyon TL'ye aldıkları rezidans dairelerini ikiye böldü. Gülşen ile aranjör eşi, dairenin diğer kısmını da 40 bin TL'ye kiraya verdi.