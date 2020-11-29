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    • Saklambaç
    • 29.11.2020 Gazete
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    Gül gibi hayat! 'daki villasına giden Zorlu’daki rezidansını 40 bin TL’den kiraya verdi

    , iddiaya göre ailesiyle ’daki villasına giderek bir süre orada kalmaya karar verdi. Zorlu’daki rezidans dairesini de ikiye bölen popçu, iddiaya göre ikinci kısmı 40 bin TL’den kiraya verdi.

    Gül gibi hayat

    Pop müziğin en çok kazanan çifti Gülşen ile Ozan Çolakoğlu'na pandemi vız geldi. 2016'da Barcelona'da evlenen ikili, 'dan bir de villa almıştı. Çift, 'gazetemagazin'in iddiasına göre Katalonya'nın kıyı bölgesinde olan Costa Brava'daki villalarına gitti.

    Oğullarıyla bir süre burada kalacak olan ile , gitmeden önce 'daki evlerinde değişikliğe gitti. Ünlü çift, iddiaya göre Zorlu'da yıllar önce 15 milyon TL'ye aldıkları rezidans dairelerini ikiye böldü. Gülşen ile aranjör eşi, dairenin diğer kısmını da 40 bin TL'ye kiraya verdi.

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    Haberler Saklambaç Gül gibi hayat! İspanya'daki villasına giden Gülşen Zorlu’daki rezidansını 40 bin TL’den kiraya verdi