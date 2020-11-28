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    • Saklambaç
    • 28.11.2020 Gazete
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    ve 'in canları tatlı! Günlüğü 11 bin TL'lik önlemi...

    ve , ’daki bir merkezde ‘viral enfeksiyonlardan korunma programı’na katıldı. Covid-19’a karşı da koruma kalkanı oluşturan iki günlük programın fiyatı kişi başı konaklama dahil yaklaşık 22 bin TL…

    Canları tatlı

    Pandemi başından beri iki kere hastaneye giden ve birinde zatürre teşhisi konulan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez tedbiri elden bırakmadı. Oyuncu ile Başak Dizer, önceki günlerde Bodrum'daki bir detoks merkezine gidip viral enfeksiyonlardan korunma programına katıldı.

    GÜNLÜĞÜ 11 BİN TL'LİK ÖNLEM
    Sağlıklı     beslenmeden doktor kontrollerine vitamin yüklemelerinden kolon temizliğine kadar birçok yöntemi sunan programın iki günlük ücreti, kişi başı 22 bin TL... Programa katılan Başak Dizer, vegan beslenme yöntemi konusunda da dersler aldı.

    COVID'E KARŞI TAKVİYE VİTAMİN
    Ünlü çift, program kapsamında detoks yapıp bağırsaklarını arındınıyor.
    Bağışıklık güçlendirici vitamin takviyeleri yapılıyor.
    Programda Biophoton terapisi gibi metodlar da var.

    Sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda titiz olan Dizer, bu tutkusunu eşine de aşıladı.
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    Haberler Saklambaç Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in canları tatlı! Günlüğü 11 bin TL'lik koronavirüs önlemi...