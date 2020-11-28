Pandemi başından beri iki kere hastaneye giden ve birinde zatürre teşhisi konulan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez tedbiri elden bırakmadı. Oyuncu ile Başak Dizer, önceki günlerde Bodrum'daki bir detoks merkezine gidip viral enfeksiyonlardan korunma programına katıldı.