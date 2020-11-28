Çekimleri haftaya başlayacak dizi, kadrosu ve hikayesiyle herkesi atv'ye kilitleyecek. Dizide Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak, Simge Selçuk ve Damla Su İkizoğlu gibi isimler yer alıyor.





Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete gibi isimler, okuma provalarında eğlenceli anlar yaşadı.