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    • Saklambaç
    • 28.11.2020 Gazete
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    atv'den yeni dizi müjdesi! '' geliyor...

    'Dizi, atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'den bir dizi daha geliyor: "" Yapımına 'nin imza attığı, yönetmenliğini 'nin üstlendiği dizinin okuma provaları başladı.

    Kardeşlerim geliyor

    'Dizi, atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'den bir dizi daha geliyor: "Kardeşlerim" Yapımına NGM'nin imza attığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği dizinin okuma provaları başladı.


    Ahu Yağtu - Celil Nalçakan - Simge Selçuk

    Çekimleri haftaya başlayacak dizi, kadrosu ve hikayesiyle herkesi atv'ye kilitleyecek. Dizide Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak, Simge Selçuk ve Damla Su İkizoğlu gibi isimler yer alıyor.



    Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete gibi isimler, okuma provalarında eğlenceli anlar yaşadı.
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    Haberler Saklambaç atv'den yeni dizi müjdesi! 'Kardeşlerim' geliyor...