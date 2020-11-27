Sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, önceki akşam Nişantaşı'nda kürk alışverişine çıktı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı alışveriş poşetleriyle olay olan Diva, bu kez de kendisine 80 bin TL'ye iki tane kar tilkisi kürkü satın aldı.

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YARDIM GECESİ OLACAK

Bülent Ersoy, hayvanseverleri kızdıran çok sayıdaki kürkünü de özel bir gecede açık artırmaya sunacağını ve elde edilen gelirle yardım yapacağını söyledi. Önceki akşamki tarzının 10 milyon TL'yi bulduğunu söyleyen Diva, birkaç gün sonra da Bodrum'a gidip 40 milyon TL'ye aldığı iki villasının inşaatıyla birebir kendisi ilgilenecek...



HERKESİ KIZDIRACAK!

Ersoy, üzerinde kar tilkisi kafası olan kürküyle yine hayvan severleri kızdıracak.