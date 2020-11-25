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    • Saklambaç
    • 25.11.2020 Gazete
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    'den doğum gününde alkışlık hareket! Kanserli minikler için yardım istedi...

    Dün 27. yaşına basan , günler öncesinden anlamlı bir çağrıda bulunmuştu. Güzel oyuncu, "Bu hastalığın hastayı olduğu kadar, yakınlarını da acıttığını biliyorum, yaşadım" diyerek 'ne bağışta bulunulmasını istedi.

    Annesini onurlandırdı

    Dün 27. yaşına basan Hande Erçel, günler öncesinden anlamlı bir çağrıda bulunmuştu. Güzel oyuncu, "Bu hastalığın hastayı olduğu kadar, yakınlarını da acıttığını biliyorum, yaşadım" diyerek Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışta bulunulmasını istedi.

    Erçel'in çağrısına kayıtsız kalmayan sevenleri derneğe dün akşam saatlerine kadar 109 bin TL bağışta bulundu. 2019'da annesi Aylin Hanım'ı kanser nedeniyle erken kaybeden Hande Erçel'in önayak olduğu yardım ise "Annesini gururlandırdı" dedirtti.

    Güzel oyuncu, dün yaş gününde annesi, babası ve ablasıyla olan bu karesini paylaştı.
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    Haberler Saklambaç Hande Erçel'den doğum gününde alkışlık hareket! Kanserli minikler için yardım istedi...