Erçel'in çağrısına kayıtsız kalmayan sevenleri derneğe dün akşam saatlerine kadar 109 bin TL bağışta bulundu. 2019'da annesi Aylin Hanım'ı kanser nedeniyle erken kaybeden Hande Erçel'in önayak olduğu yardım ise "Annesini gururlandırdı" dedirtti.

Güzel oyuncu, dün yaş gününde annesi, babası ve ablasıyla olan bu karesini paylaştı.