Sosyetik Celal ile Şebnem Çapa çiftinin kızı Ceylan Çapa, önceki gün arkadaşı ile İzmir'de gezintideydi. Çapa, restoranların kapalı olması nedeniyle aldığı yemeği yerde oturarak yedi. Sosyetik güzel, sahile kurduğu yer sofrasıyla da poz verdi.
Sahil yolunun hijyenik olmadığını belirten sosyal medya kullanıcıları ise Çapa'yı eleştirdi. Yorumlardan bazıları ise şöyle:
O yerlere insanlar ayak basıyor, hatta tükürüyor oldu mu böyle?
Pis ayaklarla basılan yerlere oturup yemek yemek ne kadar mantıklı?
Keşke banka otursaydınız yerden daha temizdir.
Gerçekten dışarı çıkmak zorunda mıydınız?
Yerde bir şeyler yemek Corona'ya meydan okumaktır.
34 yaşındaki sosyetik güzel, gelen eleştirilere cevap vermedi.