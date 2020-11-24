Sahil yolunun hijyenik olmadığını belirten sosyal medya kullanıcıları ise Çapa'yı eleştirdi. Yorumlardan bazıları ise şöyle:

O yerlere insanlar ayak basıyor, hatta tükürüyor oldu mu böyle?

Pis ayaklarla basılan yerlere oturup yemek yemek ne kadar mantıklı?

Keşke banka otursaydınız yerden daha temizdir.

Gerçekten dışarı çıkmak zorunda mıydınız?

Yerde bir şeyler yemek Corona'ya meydan okumaktır.



34 yaşındaki sosyetik güzel, gelen eleştirilere cevap vermedi.