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    • Saklambaç
    • 21.11.2020 Gazete
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    Yakışıklı oyuncu 'i podyuma çevirdi! "Behlül tarzınıza dönmüşsünüz"

    , ’dan ’a bir döndü pir döndü. Yakışıklı oyuncu, önceki gün görüntülendiği sokaklarını sportif tarzıyla adeta bir podyuma çevirmiş gibiydi...

    Etiler’i podyuma çevirdi

    Yaz başından beri Bodrum'a demir atan Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul'a döndü. Önceki gün Etiler'de objektiflere takılan yakışıklı oyuncu, tarzıyla yine tüm bakışları üzerinde topladı.

    Spor tarzıyla bir moda çekiminden fırlamış gibi duran Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler, "Etiler sokaklarını podyuma çevirdi" yorumu yaptı. Yakışıklı oyuncu, "Behlül tarzınıza dönmüşsünüz. Yeni bir proje mi var?" sorusuna yanıt vermedi.

    NEVRESİMİNİ DEĞİŞTİRECEKTİ
    Tatlıtuğ, nevresim takımını değiştirmek için Akmerkez'e gitti ama habercileri görünce içeri girmekten vazgeçti.

    FELSEFİK AŞÇI
    Karantina döneminde mutfağa merak saran Başak Dizer Tatlıtuğ, hedef büyüttü. Güzel stil danışmanı, gastronomik felsefe alanında online dersler almaya başladı.
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    Haberler Saklambaç Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Etiler'i podyuma çevirdi! "Behlül tarzınıza dönmüşsünüz"