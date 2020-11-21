Spor tarzıyla bir moda çekiminden fırlamış gibi duran Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler, "Etiler sokaklarını podyuma çevirdi" yorumu yaptı. Yakışıklı oyuncu, "Behlül tarzınıza dönmüşsünüz. Yeni bir proje mi var?" sorusuna yanıt vermedi.

NEVRESİMİNİ DEĞİŞTİRECEKTİ

Tatlıtuğ, nevresim takımını değiştirmek için Akmerkez'e gitti ama habercileri görünce içeri girmekten vazgeçti.