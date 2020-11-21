Yaz başından beri Bodrum'a demir atan Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul'a döndü. Önceki gün Etiler'de objektiflere takılan yakışıklı oyuncu, tarzıyla yine tüm bakışları üzerinde topladı.
Spor tarzıyla bir moda çekiminden fırlamış gibi duran Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler, "Etiler sokaklarını podyuma çevirdi" yorumu yaptı. Yakışıklı oyuncu, "Behlül tarzınıza dönmüşsünüz. Yeni bir proje mi var?" sorusuna yanıt vermedi.
NEVRESİMİNİ DEĞİŞTİRECEKTİ
Tatlıtuğ, nevresim takımını değiştirmek için Akmerkez'e gitti ama habercileri görünce içeri girmekten vazgeçti.
FELSEFİK AŞÇI
Karantina döneminde mutfağa merak saran Başak Dizer Tatlıtuğ, hedef büyüttü. Güzel stil danışmanı, gastronomik felsefe alanında online dersler almaya başladı.