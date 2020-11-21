Böyle sürpriz görülmedi... Genç fertlerinin çapkınlıklarıyla gündemden düşmediği Sabancı Ailesi'nin DJ üyesi Faruk Sabancı, sunucu sevgilisi Dilay Korkmaz'ın canı 'Eti Form' isteyince teknolojiden yardım aldı ve havalı sürprize imza attı.
Sabancı, daha önce bir takipçisinin sorduğu "Sen niye Türkiye güzelleriyle birlikte olmuyorsun?" sorusuna "Beni beğenmiyorlar" yanıtı vermişti.
FARUK Sabancı, güzel sevgilisinin evinin önüne drone ile bisküviyi ulaştırdı. Bu jest karşısında ayakları yerden kesilen Dilay Korkmaz da Sabancı'nın sürprizini Instagram'da paylaşıp havasını attı.
Faruk Sabancı, jestiyle de "Romantiklikte çıtayı arşa çıkardı" dedirtti.
Evinin önüne çıkan Korkmaz, drone ile kendisine ulaştırılan bisküviyi görünce gözlerine inanamadı.