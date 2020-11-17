Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın güçlü kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, yarın akşamki 34. bölümde ilk kez izleyicinin karşısına çıkacak. Bayat, namlı bir Peçenek beyinin kızını canlandıracağı karakteriyle hikayeye dahil olacak.

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Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey'le birlikte obaya gelerek dengeleri değiştirecek. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği sevilen dizinin yeni bölümünde yine nefesler tutulacak.