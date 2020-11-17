Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın güçlü kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, yarın akşamki 34. bölümde ilk kez izleyicinin karşısına çıkacak. Bayat, namlı bir Peçenek beyinin kızını canlandıracağı karakteriyle hikayeye dahil olacak.
Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey'le birlikte obaya gelerek dengeleri değiştirecek. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği sevilen dizinin yeni bölümünde yine nefesler tutulacak.
'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamına damga vurmaya devam ediyor.
Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni nasıl geri alacak?
Savcı Bey ve Osman Bey arasındaki gerilim devam edecek mi?
Ertuğrul Bey, hastalığını yenebilecek mi?
Selcan Hatun'un obaya gelişi, Hazal Hatun'u nasıl etkileyecek?
Dizinin başarılı oyuncusu Özge Törer, Bozdağ Film Youtube kanalına katıldı. Törer, canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle ilgili şöyle konuştu: "Osman Bey'in Alp'i. Gözü kara, cesur, acısıyla dimdik ayakta durabilen bir hatun."