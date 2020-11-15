Hal böyle olunca Demir, İzmir'de yaşayan işadamıyla sık görüşememeye başladı. Bunun üzerine ikili ayrılık kararı aldı. Sosyetik güzel ise dün çektiği bir videoyu, Pinhani adlı grubun 'Dünyadan Uzak' şarkısıyla beraber paylaştı. Parçanın 'Doydum artık bana müsaade' sözlerinde objektife manidar bakışlar atan Demir, bu hareketiyle ayrılığı resmen doğruladı.

İnşaat ve madencilik sektöründe yaptığı yatırımlarla bilinen İzmirli işadamı Cevdet Taşçeken ile Hande Demir'in aşkını Takvim ortaya çıkarmıştı.