Ünlü oyuncu, iki hayırsever ile fakirlikle boğuşan Afrika'daki bir köyü yardım su tankı, yiyecek, hijyen malzemesi ve erzak yolladı. Ece'nin yardım eliyle mutluluktan havalara uçan Mutano isimli bir yavru ise güzel oyuncunun adını taşlarla evinin önüne yazıp teşekkür mesajı yolladı. Eda Ece de o görüntüyü paylaşıp ve herkesi yardıma çağırdı: "Sahip olduğunuz her şeye şükredin. Karşınıza çıkan ihtiyacı olanlara yardım etmeye çalışın. Mutano'nun içecek suyu, giyecek elbisesi yoktu. Canım Mutano, her zaman senin için burdayım..." Yaptığı sayısız iyilikle gönülleri fetheden oyuncu, bir kez daha herkesin takdirini kazandı.