31 yaşındaki oyuncu, dünkü paylaşımıyla da eski eşine kılıç çekti. Kızının videosunu yayınlayan Hindistan, "Hepiniz ayrişkoyu merak etmiş. O çoook iyi. Duygulandırdınız beni. Çok büyük açıklamalar yapacağım. Az daha sabır. Bütün açılan davaları kazandım. Son bir davamız kaldı. Onu da alacağız zaten hiç korkumuz olmadı. Sonra açıklayacaklarıma şok olacaksınız" dedi.

Ümit Aslan, 2018'de "Kızımızın böbreğinde kötü huylu bir tümöre rastlandı. Ama annesi kemoterapi görmesine izin vermedi" diyerek Arya'nın velayetini istemişti.