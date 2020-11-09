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    • Saklambaç
    • 09.11.2020 Gazete
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    Yasak aşklarını inkar eden şarkıcı ile işadamı ’dan itiraf gibi bir paylaşım geldi!

    Yasak aşklarını inkar eden şarkıcı ile işadamı ’dan itiraf gibi bir paylaşım geldi. Tayfur ve evli Bayar, samimi bir pozlarını “Aşığım adım gibi biliyorum ele inat” sözüyle yayınladı…

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    Skandalda ikinci perde

    Magazin dünyasının gündemini belirleyen TAKVİM, bir yasak aşkı daha ortaya çıkardı... 74 yaşındaki ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, Ağustos ayında takım elbise satan evli işadamı Tolga Bayar ile aşk yaşamaya başladı.

    İstanbul gecelerinde gizli saklı eğlenen çift, Etiler'deki bir mekandan da selfie paylaştı.


    Tuğçe ile arkadaşız. Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor. Eğer böyle bir şey olursa, söyleyecek kadar dürüstüm

    İkili, o dönem yaptığımız aşk haberini yalanladı. Bayar, konuyla ilgili "Arkadaşız. Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir şey olursa, söyleyecek kadar dürüstüm" ifadelerini kullandı. Önceki gün ise ilginç bir gelişme yaşandı.

    İkili, Instagram hesaplarından ilan-ı aşk paylaşımı yaptı. Çift, samimi bir karelerini şarkıcı Berkay'ın 'Ele İnat' adlı parçasıyla yayınladı...


    Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe, Bayar'ın eşi Ebru Hanım tarafından yuva yıkmakla suçlanıyor.
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    Haberler Saklambaç Yasak aşklarını inkar eden şarkıcı Tuğçe Tayfur ile işadamı Tolga Bayar’dan itiraf gibi bir paylaşım geldi!