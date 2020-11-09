Magazin dünyasının gündemini belirleyen TAKVİM, bir yasak aşkı daha ortaya çıkardı... 74 yaşındaki ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, Ağustos ayında takım elbise satan evli işadamı Tolga Bayar ile aşk yaşamaya başladı.
İstanbul gecelerinde gizli saklı eğlenen çift, Etiler'deki bir mekandan da selfie paylaştı.
Tuğçe ile arkadaşız. Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor. Eğer böyle bir şey olursa, söyleyecek kadar dürüstüm
İkili, o dönem yaptığımız aşk haberini yalanladı. Bayar, konuyla ilgili "Arkadaşız. Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir şey olursa, söyleyecek kadar dürüstüm" ifadelerini kullandı. Önceki gün ise ilginç bir gelişme yaşandı.
İkili, Instagram hesaplarından ilan-ı aşk paylaşımı yaptı. Çift, samimi bir karelerini şarkıcı Berkay'ın 'Ele İnat' adlı parçasıyla yayınladı...
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe, Bayar'ın eşi Ebru Hanım tarafından yuva yıkmakla suçlanıyor.