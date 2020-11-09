İkili, o dönem yaptığımız aşk haberini yalanladı. Bayar, konuyla ilgili "Arkadaşız. Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir şey olursa, söyleyecek kadar dürüstüm" ifadelerini kullandı. Önceki gün ise ilginç bir gelişme yaşandı.

İkili, Instagram hesaplarından ilan-ı aşk paylaşımı yaptı. Çift, samimi bir karelerini şarkıcı Berkay'ın 'Ele İnat' adlı parçasıyla yayınladı...



Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe, Bayar'ın eşi Ebru Hanım tarafından yuva yıkmakla suçlanıyor.