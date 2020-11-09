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    • Saklambaç
    • 09.11.2020 Gazete
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    ve eşi pırlanta işine girdi

    İngiliz devi ’de forma giyen , ticareti çok sevdi. Daha önce ’da bir kafe açan eşi ile bir kozmetik markasına ortak olan ve ‘’ isimli bir giyim markası çıkaran Özil, şimdi de mücevher sektörüne girdi. 32 yaşındaki yıldız oyuncu, yakın bir tarihte ‘Glamira’ isimli bir takı firmasına ortak oldu.

    Pırlantacı Mesut

    İngiliz devi 'de forma giyen , ticareti çok sevdi. Daha önce 'da bir kafe açan eşi ile bir kozmetik markasına ortak olan ve '' isimli bir giyim markası çıkaran Özil, şimdi de mücevher sektörüne girdi. 32 yaşındaki yıldız oyuncu, yakın bir tarihte 'Glamira' isimli bir takı firmasına ortak oldu.

    Özil'in ortağı olduğu Glamira'da pırlanta, zümrüt, safir, yakut ve altın gibi değerli madde ve taşlardan yapılan yüzük ve kolyeler satılıyor. Bazı ürünlerin fiyatı dudak uçuklatsa da her cebe uygun yüzük ve kolye mevcut.

    Bu arada Kore asıllı Kanadalı oyuncu Sandra Oh da daha önce katıldığı bir davette Özil'in ortağı olduğu firmanın takılarını takmıştı.

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