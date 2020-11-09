İngiliz devi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, ticareti çok sevdi. Daha önce Londra'da bir kafe açan eşi Amine Gülşe ile bir kozmetik markasına ortak olan ve 'M10' isimli bir giyim markası çıkaran Özil, şimdi de mücevher sektörüne girdi. 32 yaşındaki yıldız oyuncu, yakın bir tarihte 'Glamira' isimli bir takı firmasına ortak oldu.

Özil'in ortağı olduğu Glamira'da pırlanta, zümrüt, safir, yakut ve altın gibi değerli madde ve taşlardan yapılan yüzük ve kolyeler satılıyor. Bazı ürünlerin fiyatı dudak uçuklatsa da her cebe uygun yüzük ve kolye mevcut.

Bu arada Kore asıllı Kanadalı oyuncu Sandra Oh da daha önce katıldığı bir davette Özil'in ortağı olduğu firmanın takılarını takmıştı.