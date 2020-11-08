Survivor yarışması ile adını duyuran güzel oyuncu Merve Oflaz, geçtiğimiz aylarda Vakko'nun veliahtı Allan Hakko ile samimi bir şekilde objektiflere yakalandı. Oflaz, o dönem haklarında çıkan aşk haberleriyle ilgili "Beş yıllık ilişkim var, ayıp ettiler" açıklaması yaptı. Ancak önceki gece çekilen bu kareler, Merve Oflaz'ın açıklamalarını resmen yalanladı. Aşklarına durmaksızın devam ettikleri anlaşılan ikili, Arnavutköy'deki bir balıkçıda yakın arkadaşlarıyla yemek yiyip romantik bir gece yaşadı.
SÖZLER BAŞKA BAKIŞLAR BAŞKA
Mekandan kol kola çıkan mutlu çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Çift, daha sonra lüks araçlarına doğru yürümeye başladı. Oflaz, otomobile binince genç işadamına aşk dolu bakışlar attı. O anlar saniye saniye objektiflere yansıdı. Öte yandan Vakko'nun veliahtı Allan Hakko, geçtiğimiz yaz güzel sunucu Burcu Esmersoy ile aşk yaşamıştı. Ancak ikili, Esmersoy'un işkolikliği yüzünden 4 ayda ayrılmıştı...
Mutlu çift, mekan çıkışı soruları yanıtlamadı. Oflaz, yürürken aşkının kolundan destek aldı.