Survivor yarışması ile adını duyuran güzel oyuncu Merve Oflaz, geçtiğimiz aylarda Vakko'nun veliahtı Allan Hakko ile samimi bir şekilde objektiflere yakalandı. Oflaz, o dönem haklarında çıkan aşk haberleriyle ilgili "Beş yıllık ilişkim var, ayıp ettiler" açıklaması yaptı. Ancak önceki gece çekilen bu kareler, Merve Oflaz'ın açıklamalarını resmen yalanladı. Aşklarına durmaksızın devam ettikleri anlaşılan ikili, Arnavutköy'deki bir balıkçıda yakın arkadaşlarıyla yemek yiyip romantik bir gece yaşadı.