Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile gözlerden uzakta aşk yaşayan Hadise, muhabirlerin sevgilisi hakkındaki sorular karşısında bir hayli utandı. "Arkadaşlar sonra konuşuruz" diyen güzel popçunun Coronavirüs salgınına karşı kullandığı kırmızı maskenin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın ortağı olduğu ProCare marka olması ise dikkatlerden kaçmadı. Güzel popçu daha önce de 12.3 milyon takipçili Instagram hesabından aşkının maskelerini tanıtmıştı.

Yıldırım'ın ürettiği maskelerden elde edilen gelirin bir kısmı, şiddet mağduru kadınlara yollanıyor.