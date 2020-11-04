Ajda Pekkan'ın tam beş yıl önce satışa çıkardığı Bahçeköy'deki villasına bir türlü alıcı çıkmadı. Süperstar, villasının fiyatında aralıklarla zam ve indirimler yaptı.

Villanın 2015'ten beri satılamamasından emlakçıları sorumlu tutan usta sanatçı, soluğu mahkemede almaya karar verdi. Ajda Pekkan, villasını 55 milyon TL'den 39 milyon TL'ye kadar birçok farklı fiyatla internet üzerinden satmaya çalışan birçok farklı emlakçıya dava açıyor.

Pekkan, bundan böyle de artık tek bir emlakçıyla yoluna ilerleme karar aldı.