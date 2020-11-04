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    • Saklambaç
    • 04.11.2020 Gazete
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    sına alıcı bulamayan Süperstar faturayı emlakçılara kesti

    Süperstar , sına 2015’ten beri alıcı bulamadı. Faturayı emlakçılara kesen ünlü sanatçı, internette 55’ten 39 milyon TL’ye kadar olan birçok farklı ilanı da kaldırtacak.

    Villa savaşı

    Ajda Pekkan'ın tam beş yıl önce satışa çıkardığı Bahçeköy'deki sına bir türlü alıcı çıkmadı. Süperstar, villasının fiyatında aralıklarla zam ve indirimler yaptı.

    Villanın 2015'ten beri satılamamasından emlakçıları sorumlu tutan usta sanatçı, soluğu mahkemede almaya karar verdi. , villasını 55 milyon TL'den 39 milyon TL'ye kadar birçok farklı fiyatla internet üzerinden satmaya çalışan birçok farklı emlakçıya dava açıyor.

    Pekkan, bundan böyle de artık tek bir emlakçıyla yoluna ilerleme karar aldı.

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    Haberler Saklambaç Villasına alıcı bulamayan Süperstar Ajda Pekkan faturayı emlakçılara kesti