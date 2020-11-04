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    • Saklambaç
    • 04.11.2020 Gazete
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    ile pandemi sürecinde ‘Eğitim şart’ dedi

    ile , pandemi sürecinde ‘Eğitim şart’ dedi. Yakışıklı oyuncu, ’nin verdiği online derslere katıldı. Ulusoy ile aşkı; oyunculuktan yönetmenliğe kadar birçok alanda eğitimler alıp kendilerini geliştirdi

    Eğitim aşkına

    Son dönemin en popüler isimlerirden Çağatay Ulusoy, eğitime doymuyor... Sık sık ABD'ye giderek kendisini yabancı dil konusunda geliştiren Ulusoy, pandemiyi de boş geçmedi.

    Zekeriyaköy'deki evi ve teknesiyle açıldığı Ege arasında mekik dokuyan , bir yandan da online derslere katıldı. 30 yaşındaki oyuncu, dünyanın en prestijli okullarından biri olan 'nin düzenlediği online derslerin neredeyse tamamına katıldı.

    ÜCRETİ 3 BİN 600 DOLAR...
    Oyunculuktan senaristliğe,     prodüksiyondan yönetmenliğe kadar birçok dalda eğitim alan Çağatay Ulusoy, ders başına da bin 800 ile 3 bin 600 dolar arasında ücret ödedi. Ulusoy'un kendisi gibi oyuncu aşkı da senaristlik ve oyunculuk dallarındaki derslere katıldı.


    Sarışın da aynı üniversitenin online derslerine katılıp oyunculuk ve senaristlik eğitimleri aldı.

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